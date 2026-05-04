İspanya Başbakanı Sanchez, Ankara'dan ayrıldı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, dün Madrid'den Ermenistan'ın başkenti Erivan'a giderken uçağının teknik sorun nedeniyle Ankara'ya acil iniş yapmasının ardından bugün Ankara'dan ayrıldı.

AA4 Mayıs 2026 Pazartesi 09:49 - Güncelleme:
Geceyi Ankara'da bir otelde geçiren Sanchez'i ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, teknik sorunun giderilmesinin ardından Ankara'dan hareket etti.

İspanya'nın resmi haber ajansı EFE'nin Başbakanlık kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için Ermenistan'a giden Başbakan Pedro Sanchez'i taşıyan Airbus A310 tipi resmi uçağın yaşanan teknik sorun nedeniyle Ankara'ya acil iniş yaptığı bildirilmişti.

Güvenlik prosedürleri kapsamında Sanchez, geceyi Ankara'da bir otelde geçirmişti.

Sanchez, son olarak 4 Eylül 2025'te Paris'te yapılan Ukrayna ile ilgili bir toplantıya da uçak arızası nedeniyle katılamamıştı.

İspanya Başbakanı'nı taşıyan Falcon tipi uçak, meydana gelen teknik arızadan dolayı havada Madrid'e geri dönüş yapmış ve Sanchez, o toplantıya internetten bağlantıyla katılabilmişti.

