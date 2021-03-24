İSTANBUL 6°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mart 2021 Çarşamba / 11 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9974
  • EURO
    9,4794
  • ALTIN
    444.44
  • BIST100
    1387.61
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İspanya, Bulgaristan ve Romanya savaş gemileri Ege Denizi'ne doğru yol aldı
Güncel

İspanya, Bulgaristan ve Romanya savaş gemileri Ege Denizi'ne doğru yol aldı

Çanakkele Boğazı'ndan geçen İspanya Deniz Kuvvetlerine ait M36 borda numaralı 'SPS Tajo', Bulgaristan Donanması'na ait 32 borda numaralı 'Tsibar' ve Romanya Donanması'na ait 'Cpt. Cdor. Alexandru Catuneanu' savaş gemileri Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

DHA24 Mart 2021 Çarşamba 11:00 - Güncelleme: 24 Mart 2021 Çarşamba 11:00
ABONE OL

Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 08.00'de giriş yapan İspanya Deniz Kuvvetlerine ait M36 borda numaralı 'SPS Tajo', Bulgaristan Donanması'na ait 32 borda numaralı 'Tsibar' ve Romanya Donanması'na ait 'Cpt. Cdor. Alexandru Catuneanu' savaş gemileri boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 10.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemileri Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Savaş gemilerine boğazı geçişleri sırasında güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.