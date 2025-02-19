İspanya Savunma Bakanı Robles, İncirlik'teki 10. Ana Jet Üs Komutanlığı'nı ziyaret etti

Hava yoluyla İncirlik Üssü'ne gelen Savunma Bakanı Robles'i burada 10. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Kemal Güleç, İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho ve İspanyol Patriot Birimi Komutanı Yarbay Fernando Maria Garcia Reparaz Pardo de Santayana karşıladı.

İncirlik'teki birliklerinde 138 askerleri bulunan Robles'e, Tuğgeneral Güleç ziyareti dolayısıyla plaket verdi.

Robles, daha sonra Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde İspanyol Acil Durum Askeri Birliği ekibince Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki enkazdan çıkarılan aileyle bir araya geldi.

Anne Leyla Yılmaz ve çocukları 7 yaşındaki Elif ile 4 yaşındaki Muhsin'le sohbet eden Robles, aileye hediyeler verdi. Leyla Yılmaz, kendilerini kurtaran ekibe sarıldı, minnettarlığını dile getirdi.

Bakan Robles ile Türkiye'ye gelen arama kurtarma ekibinde görevli Astsubay Antonio Francisco Diosdado Cardona ve Andres De Lis Cuenca da deprem enkazından çıkardıkları aileyle sohbet etti.

Robles, depremde eşi Ömer Yılmaz'ı kaybeden anne Yılmaz'a hitaben, "Sizin hakkınızda uçakta konuştuk. Asker olmalarına rağmen onlar da çok duygulandılar tabii. Sana çok hayranız. Yaşadığın bu büyük acıya rağmen gerçekten hayranlık duyuyoruz." dedi.

İSPANYOL PATRİOTLARININ İNCİRLİK ÜSSÜ'NE YERLEŞTİRİLMESİNİN 10. YILI

İncirlik'e ülkesinin Patriot hava savunma sistemlerinin yerleştirilmesinin 10. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa katılan Robles, burada İspanyol yetkililerden bilgi aldı.

Margarita Robles, brifingin ardından savunma sisteminin kontrol merkezi ve bataryalarında incelemede bulundu, İspanyol askerlerle fotoğraf çektirdi.

Daha sonra İspanyol askerlere hitaben konuşan Robles, İspanyol ordusunun çalışmalarının hem NATO hem de Türk ordusu için "temel nitelikte" olduğunu söyledi.

Misyonun sadece hava savunmasıyla ilgili olmadığını ifade eden Robles, "Aynı zamanda deneyimlerin paylaşılması ve sürekli öğrenme ve eğitim almaya olanak tanıyan tatbikatların yapılmasıyla da ilgili." dedi.

Görevin önemine vurgu yapan Bakan Robles, ittifaka ve ittifakın misyonlarına olan bağlılığa yanıt vermenin yanı sıra, Türkiye'deki misyonun ikili bakış açısından çok özel bir önem taşıdığına dikkati çekti.

Robles, birliğe hitaben, "Yaşadığımız bu zor zamanlarda hava savunmasının önemini öğreniyoruz. Bize nasıl güvendiklerini, İspanyol personele nasıl güvendiklerini görmek gurur verici. Hiç kimse yokken, ordu varlığını sürdürür. En zor anlarda onlar hep yanımızdır." ifadelerini kullandı.