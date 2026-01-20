İSTANBUL 7°C / 1°C
Güncel

İspanya'da tren kazasın... TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan taziye mektubu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İspanya'da iki hızlı trenin karıştığı kazada yaşamını yitirenler için İspanya Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Francina Armengol Socias ile İspanya Parlamentosu Senato Başkanı Pedro Rollan'a taziye dileklerini iletti.

AA20 Ocak 2026 Salı 14:06 - Güncelleme:
ABONE OL

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Kurtuba kenti yakınlarında iki hızlı trenin karıştığı kazaya ilişkin TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kurtulmuş'un kazada hayatını kaybedenler için İspanya Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Socias ile İspanya Parlamentosu Senato Başkanı Rollan'a taziye mektubu gönderdiği bilgisi verildi.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"TBMM Başkanımız Kurtulmuş, mevkidaşlarına, kazanın can kayıpları ve yaralanmalarla sonuçlanmasından derin üzüntü duyduğunu ifade etti. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine, İspanya halkına, mevkidaşlarına ve İspanya Parlamentosu'nun her iki kanadının üyelerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri adına taziye dileklerini ileten TBMM Başkanımız Kurtulmuş, yaralılara acil şifalar dilerken benzer acıların tekrar yaşanmaması temennisinde bulundu."

