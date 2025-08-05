Daltonlar çetesinin sözde üst düzey sorumlusu Caner Koçer, İspanya'da öldürüldü. Casper çetesinden olduğu öne sürülen 3 saldırgan kaçarken yakalandı.

Yeni nesil suç örgütlerinden Daltonlar'ın sözde üst düzey yöneticilerinden Caner Koçer, İspanya'da silahlı saldırıya uğradı. Casper çetesi tarafından düzenlendiği öne sürülen saldırı sonucu Koçer olay yerinde hayatını kaybetti. İspanyol basını Caner Koçer'e düzenlenen saldırıyı, "Türk çetelerinin savaşında bir kişi infaz edildi" şeklinde haberleştirdi. Caner Koçer'in haftalar öncesinden Casper çetesi tarafından tehdit edildiği ortaya çıktı.

6 KURŞUN SIKILMIŞ

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, İspanya basınında geniş yer bulan Koçer'in kafelerin bulunduğu işlek bir caddede pusuya düşürülerek altı kurşunla vurulduğu öğrenildi. Şapkalı ve spor kıyafetli üç saldırganın Fransa plakalı bir araçla kaçmaya çalışırken yakalandığını aktarıldı. Caner Koçer'in İstanbul Bağcılar'da çeşitli suçlara karışıp İspanya'ya kaçtığı öğrenildi. Öte yandan Caner Koçer, sosyal medya hesabı üzerinden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya küstah tehditlerde bulunmuştu.