Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İspanya Adalet Bakanı Felix Bolanos Garcia İspanya'nın başkenti Madrid'de bir araya gelerek, Van'da 25 Eylül 2024 tarihinde kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili soruşturmaya ilişkin gelişmeleri ele aldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Adalete Erişim 10. Küresel Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu İspanya'daki temaslarını sürdürüyor. Bakan Tunç, İspanya Adalet Bakanı Felix Bolanos Garcia ile başkent Madrid'de bir araya geldi. Görüşmede bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra Van'da 25 Eylül 2024'te kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmadaki iş birliği de alındı. Bakan Tunç, Kabaiş'in cep telefonundaki dijital verilere erişim sağlanması amacıyla İspanyol makamlarıyla gerçekleştirilen adli iş birliğinin önemini vurguladı. Tunç, "Rojin kızımızın ölümüyle ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma titizlikle sürüyor. Ölüm sebebi henüz netleşmedi ancak cep telefonunun çözülmesi kritik öneme sahip. İspanyol makamlarının söz konusu talebin sonuçlandırılmasında sağlayacağı desteğin, hem adaletin tecellisine hem de ülkelerimiz arasındaki güven ve dostluğun pekişmesine önemli katkı sunacağına inanıyoruz" dedi.

GARCİA: "İŞLEMLER EN KISA SÜREDE SONUÇLANACAKTIR"

İspanyol Adalet Bakanı Garcia ise Rojin dosyasıyla ilgili bilgi sahibi olduklarını, Türk makamlarıyla iletişim kurulduktan sonra konuyu yakından takip ettiklerini belirterek, "Türk makamlarından gelen cep telefonunun kriminal incelemesiyle ilgili adli yardımlaşma talebini savcılığa ve polise bildirdik. Dijital verilerin temin edilmesi işlemi polis tarafından gerçekleştirileceği için ayrıca İspanya İçişleri Bakanını bilgilendirdim. Bu konuda İspanyol polisinin mümkün olan en kısa sürede gerekli işlemleri yapması konusunda talepte bulundum. İçişleri Bakanımız Fernando Grande-Marlaska Gomez de şahsen konuyla ilgilendi. Hem savcılık hem polis kanalıyla yapılacak işlemler en kısa sürede sonuçlanacaktır" dedi.

İSPANYA-TÜRKİYE ARASINDA GELİŞEN İŞ BİRLİĞİ

Görüşmede Türkiye ile İspanya arasında başta adli iş birliği olmak üzere başarıyla yürütülen ilişkiler de değerlendirildi. Geçtiğimiz yıl İspanya'nın Valencia şehrinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenleri anan ve ailelerin acısını yürekten paylaştığını vurgulayan Bakan Tunç, İspanya'nın 2023 yılında meydana gelen depremlerde Türkiye'ye yönelik yardımlarının unutulmadığını aktardı.

Bakan Tunç ayrıca, İspanya'nın Filistin meselesinde sergilediği duruşun takdirle karşılandığını kaydederek, "Türkiye olarak, İspanya'nın Filistin meselesinde sergilediği insani ve vicdani duruşu da takdirle karşılıyoruz. Akdeniz'in iki kıyıdaş ülkesi olarak, Türkiye ve İspanya arasındaki dostluk ve iş birliğini daha da güçlendirmeye kararlıyız" dedi.

Türkiye ve İspanya'nın adli ve hukuki alanların yanında ticari, ekonomik, savunma alanlarında da önemli iş birliği içinde olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, "İki ülke arasındaki adli iş birliği mekanizmalarının bugüne kadar olumlu ve karşılıklı güven içinde işlemiş olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Adalet Bakanlıklarımız arasında iletişim kanallarının etkin şekilde kullanılması hem iade hem de adli yardımlaşma süreçlerinde kayda değer bir hız ve verimlilik sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

GARCİA'DAN TÜRKİYE'YE ZİYARET

Bakan Tunç, başta Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) olmak üzere Türkiye'de yargı alanındaki dijital çalışmalar hakkında bilgi vererek bakanlıklar arasındaki adli iş birliğinin daha da güçlendirilmesi ve daha etkin iş birliği yapılabilmesi için İspanya Adalet Bakanı'nı Türkiye'ye davet etti. Bakan Garcia, teklifi kabul ederek önümüzdeki yıl Mayıs ya da Haziran ayında Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi.

ORTAK AÇIKLAMA İMZALANDI

Bakan Tunç ve İspanyol mevkidaşı Garcia görüşmenin ardından "Cezaî Konularda Adlî İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Ortak Açıklama" metnini imzaladı. Açıklama kapsamında Türkiye ve İspanya arasında terörle mücadele, organize suçlar, uyuşturucu ticareti, göçmen kaçakçılığı, insan ticaretiyle mücadele, ceza infaz kurumları, hakim-savcı eğitimlerinde tecrübe paylaşımı, dijital adalet uygulamaları ve bilgi teknolojilerinde iş birliği gibi alanların daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.