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İspanya'dan Ukrayna'ya binlerce ton askeri yardım

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ukrayna'ya 200 ton askeri malzeme ulaştırılması için bir İspanyol gemisinin yolda olduğunu açıkladı.

AA21 Nisan 2022 Perşembe 17:03 - Güncelleme: 21 Nisan 2022 Perşembe 17:03
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Sanchez, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e birlikte gittiği Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin de katılımıyla ortak basın toplantısı düzenledi.

İspanya Başbakanı, 30'u büyük 40 kamyon ile mühimmattan oluşan 200 tonluk askeri malzemenin Ukrayna'ya ulaştırılmak üzere "İsabel" adlı İspanyol askeri gemisiyle Polonya'ya doğru seyrine devam ettiğini söyledi.

"Bu, Ukrayna'ya şimdiye kadar gönderdiğimiz askeri malzemelerin iki katıdan daha fazla bir yardım." diyen Sanchez, "Ukrayna yalnız değildir. Avrupa, dünya sizinle ve asla yalnız bırakmayacağız. Avrupa, bu haksız savaşta Ukrayna'nın yanında birlik olacaktır." dedi.

Savaşın sorumlusu olarak gösterdiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "bu suçlarının cezasını çekmesi gerektiğini" dile getiren Sanchez, Rus liderin "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde hesap vermesi için gerekli her türlü iş birliğine açık olduklarını" kaydetti.

Danimarka Başbakanı Frederiksen de Rusya'nın saldırıları karşısında Ukrayna'ya askeri ve mali desteklerinin artarak devam edeceğini, Ukrayna'da işlenen "savaş suçlarının" sorumlularının en kısa sürede cezalandırılması için ellerinden gelen tüm baskıyı yapacaklarını vurguladı.

Diğer yandan Sanchez ve Frederiksen, Rusya'nın saldırıları sonrasında harabeye dönen Ukrayna'nın Borodyanka kentine yaptıkları ziyaret sonrasında, burada gördüklerinden "dehşete kapıldıklarını" söyledi.

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