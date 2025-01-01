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İSPARK devri kapandı! Belgrad Ormanı'nda trafiğe HGS çözümü: Girişler artık daha pratik

Belgrad Ormanı'nın girişinde İSPARK'ın araçlar için kullanılan gişe sistemini değiştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğüne devredilmesiyle birlikte Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) uygulamasına geçilmesi, araç trafiğini sonlandırdı. HGS uygulamasıyla Belgrad Ormanı'na girişler artık daha pratik hale geldi.

AA1 Ocak 2025 Çarşamba 18:29 - Güncelleme:
İSPARK devri kapandı! Belgrad Ormanı'nda trafiğe HGS çözümü: Girişler artık daha pratik
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Belgrad Ormanı'nda, Bentler, Neşet Suyu, Kömürcü Bendi tabiat parkları ile Bahçeköy ve Kurt Kemeri girişlerinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) işletme süresinin sona ermesinin ardından geçen hafta Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğüne devredilmesiyle birlikte HGS uygulanmasına geçildi. İBB'nin iştirak şirketi İSPARK'ın gişe sistemi kaldırıldı.

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Uygulamayla hafta sonları, resmi ve dini bayramlar ile yılbaşı gibi özel günlerde vatandaşların piknik, gezi veya koşu için tercih ettiği Belgrad Ormanı'nın girişindeki araç yoğunluğunun azaltılması amaçlandı.

Ormanın ana giriş kapısı ve Kurt Kemeri giriş kapısında HGS uygulamasıyla araçların yoğunluk oluşturmadan ormana girdiği görüldü.

Yılbaşı tatili dolayısıyla ormana gelen vatandaşlardan Bahattin Koca, AA muhabirine, önceden kredi kartı veya nakit ödemeyle giriş yapıldığını, şimdi ise HGS ile beklemeden ormana girildiğini, bu uygulamanın güzel olduğunu söyledi.

HGS İLE GİRİŞLER DAHA PRATİK

Ormana ara sıra piknik için geldiğini belirten Arda Doğru, "HGS'ye geçilmesi tabii ki daha iyi oldu. Çünkü önceden sıra bekliyorduk. Para çıkart, para uzat, para üstü al derdiyle uğraşmak yerine şimdi HGS'den kolayca ödeme yapabiliyoruz. HGS'yi de kartımıza bağladığımız için çekiyorlar. Kolay bir şekilde halledebiliyoruz." dedi.

Güney İkiz, senelerdir ormana geldiğini, önceden girişlerde durduğunu, şimdi ise yeni sistemle girişlerin daha pratik olduğunu belirtti.

Özgür Karataş, "HGS olması çok daha iyi oldu. Bu sistem hem burada trafiğin olmamasını hem de daha hızlı bir geçiş olmasını sağladı." ifadesini kullandı.

Fatih Yetim de HGS'nin çok mantıklı olduğunu ve daha rahat geçiş yapıldığını kaydetti.

Ailesiyle ormana gezmeye gelen Kamuran Turan, "Doğru ve güzel bir uygulama. Hem milletin burada sırada beklemesini engeller hem de trafik oluşumunu önlemiş olur." diye konuştu.

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