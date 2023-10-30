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İSPARK'taki arıza vatandaşları isyan ettirdi

Zeytinburnu'nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı (İBB) İSPARK otoparkında plaka tanımlama sistemindeki arıza nedeniyle yaklaşık 1 saat beklemek zorunda kalan araç sahipleri ile görevliler arasında gerginlik yaşandı.

AA30 Ekim 2023 Pazartesi 00:36 - Güncelleme:
İSPARK'taki arıza vatandaşları isyan ettirdi
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Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarına ve sahile toplu taşıma araçlarıyla gitmek isteyen vatandaşlar, Marmaray durağının yakınında bulunan İSPARK'ın açık otoparkına araçlarını bıraktı.

Etkinliklerin sona ermesinin ardından araçlarını alan sürücüler, ücret ödemek için otoparkın çıkış kapısına yöneldi.

Bu sırada, İSPARK'ın araç plaka tanımlama sisteminde arıza meydana gelmesi nedeniyle çıkış işlemleri yapılamadı.

Otoparktan araçlarıyla çıkamayan ve yaklaşık 1 saat bekleyen sürücüler duruma tepki göstererek bariyerlerin açılmasını istedi.

Bu talebi görevlilerce reddedilen bazı sürücüler, "Araçlarda yaşlı ve çocuklar var. Çok sıkıntı çekiyorlar. Bir gün de siz para almayın. Sonuçta bu sizin hatanız." diyerek tepkilerini dile getirdi.

Bu sırada İSPARK görevlisinin "Herkes 100 lira versin, bariyeri açayım." demesi üzerine tartışma çıktı.

Araçlarda zaten uzun süre beklediklerini belirten sürücülerin tepkisi üzerine bilgisayardan aldıkları çıktılarla işlem yapan görevliler, araçları sırayla otoparktan çıkışına izin verdi.

Görevlilerin bu kez de otopark ücretlerini nakit istemesi üzerine tartışma yaşandı.

Otoparktan çıkmak için bekleyen bazı sürücüler ise korna çalarak duruma tepki gösterdi.

Sürücüler, işlemlerin yapılmasının ardından araçlarıyla otoparktan ayrıldı.

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