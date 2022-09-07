İSPARK'tan 'etkinlik' tarifesi! Tepki çekti

İstanbul'un en büyük sorunlarından biri otopark sıkıntısı. Özellikle Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy gibi konser ve maç etkinliklerinin yoğun olduğu ilçelerde araç park etmek için yer bulmak oldukça zor. Otoparklar bunu fırsata çevirmiş durumda. Maç, konser gibi organizasyonlara gelenlerden 'etkinlik' tarifesi altında yüksek ücretler alındığı ortaya çıktı.

ETKİNLİK İÇİN GELEN SÜRÜCÜLERDEN TAM GÜN PARASI ALINIYOR

Çok sayıda etkinlik alanının bulunduğu Şişli Kadırgalar Caddesi'nde de, özel ve İSPARK'a ait otoparklar, etkinlik günlerinde farklı fiyat politikası uyguluyor. Otoparklarda, konser ya da maç için gelen sürücülerden park süresine bakılmaksızın tam gün ücreti alınıyor. Küçükçiftlik Park'ın girişindeki İSPARK otoparkın tabelasında yazılı olan tarifeye göre ise, 1-2 saatlik park için 23 lira, 2-4 saatlik park için ise 30 lira alınırken, konser veya maç için gelen sürücülerden 'etkinlik' başlığı adı altında tam gün ücreti olan 50 lira talep ediliyor. Civardaki özel otoparklarda da etkinlik günlerinde otopark ücretlerinin üç katına kadar çıktığı öğrenildi.

Öte yandan İSPARK yetkilileri 'etkinlik' tarifesiyle ilgili açıklama yapmak istemedi.