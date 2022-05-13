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Isparta elması için coğrafi işaret başvurusu yapıldı

sparta Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Adar, 'Isparta elması'nı coğrafi işaretli ürün olarak tescillendirmek istediklerini belirtti.

AA13 Mayıs 2022 Cuma 17:40 - Güncelleme:
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Adar, yaptığı açıklamada, daha önce "gül yağı" ile "gül suyu"nun Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından kente özgü coğrafi işaretli ürünler kapsamına alındığını anımsattı.

Borsa olarak coğrafi işaretli ürün sayısını artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunduklarını aktaran Adar, Isparta elması için de çalışma başlattıklarını ve başvuruda bulunduklarını anlattı.

En kısa zamanda elmanın da tescillenmesini beklediklerini anlatan Adar, "Coğrafi işaret, ürünün nerede, nasıl üretildiğini gösteren önemli bir belge. Coğrafi işaretli ürünün kalitesi ve ticari boyutu da değer kazanıyor. Ürettiğimiz ürünlerin coğrafi işaretli olması bölge ekonomisi açısında son derece önemli." ifadelerini kullandı.

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