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Güncel

Isparta milletvekili aday adayları isim listesi 2023! CHP, İYİ Parti, MHP ve Ak Parti Isparta milletvekili adayları

Siyasi partilerin 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aday adayları belli oldu. Siyasi partilerin seçimlere katılacakları milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etmeleri için belirlenen süre saat 17.00'de dolacak. Bu kapsamda Ak Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP Isparta milletvekili aday listesindeki isimler belli oldu. İşte CHP, İYİ Parti, MHP ve Ak Parti Isparta milletvekili aday listesi

9 Nisan 2023 Pazar 16:37 - Güncelleme:
Isparta milletvekili aday adayları isim listesi 2023! CHP, İYİ Parti, MHP ve Ak Parti Isparta milletvekili adayları
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Isparta milletvekili aday adayları isim listesi belli oldu. 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan Milletvekilliği Genel Seçimleri için siyasi partiler listelerini YSK'ya teslim etti. Bu kapsamda 2023 Isparta milletvekili adayları tüm partiler için netleşiti. İşte Isparta MHP, CHP, İYİ Parti ve Ak Parti milletvekili aday adayları isim listesi! 2023 Isparta milletvekili aday listesi

ISPARTA MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI

AK PARTİ

Mehmet Uğur Gökgöz

Osman Zabun

Yakup Kütük

Nesrin Semiz

CHP

Hikmet Yalım Halıcı

Tamer Cantekin

Hüseyin Yıldızhan (Saadet Partisi)

Hatice Yıldız

İYİ Parti

Aylin Cesur

Timuçin Kodaman

İsmet Yılmaz

Faruk Torun

MHP

Hasan Basri Sönmez

Selim Öncel

Ahmet Kaya

Cennet Toker

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