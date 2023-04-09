Isparta milletvekili aday adayları isim listesi belli oldu. 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan Milletvekilliği Genel Seçimleri için siyasi partiler listelerini YSK'ya teslim etti. Bu kapsamda 2023 Isparta milletvekili adayları tüm partiler için netleşiti. İşte Isparta MHP, CHP, İYİ Parti ve Ak Parti milletvekili aday adayları isim listesi! 2023 Isparta milletvekili aday listesi
ISPARTA MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI
AK PARTİ
Mehmet Uğur Gökgöz
Osman Zabun
Yakup Kütük
Nesrin Semiz
CHP
Hikmet Yalım Halıcı
Tamer Cantekin
Hüseyin Yıldızhan (Saadet Partisi)
Hatice Yıldız
İYİ Parti
Aylin Cesur
Timuçin Kodaman
İsmet Yılmaz
Faruk Torun
MHP
Hasan Basri Sönmez
Selim Öncel
Ahmet Kaya
Cennet Toker