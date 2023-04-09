Isparta milletvekili aday adayları isim listesi belli oldu. 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan Milletvekilliği Genel Seçimleri için siyasi partiler listelerini YSK'ya teslim etti. Bu kapsamda 2023 Isparta milletvekili adayları tüm partiler için netleşiti. İşte Isparta MHP, CHP, İYİ Parti ve Ak Parti milletvekili aday adayları isim listesi! 2023 Isparta milletvekili aday listesi

ISPARTA MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI

AK PARTİ

Mehmet Uğur Gökgöz

Osman Zabun

Yakup Kütük

Nesrin Semiz

CHP

Hikmet Yalım Halıcı

Tamer Cantekin

Hüseyin Yıldızhan (Saadet Partisi)

Hatice Yıldız

İYİ Parti

Aylin Cesur

Timuçin Kodaman

İsmet Yılmaz

Faruk Torun

MHP

Hasan Basri Sönmez

Selim Öncel

Ahmet Kaya

Cennet Toker