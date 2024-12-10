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Isparta şehitleri memleketlerine uğurlandı

Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 6 askerin cenazeleri memleketlerine gönderildi.

AA10 Aralık 2024 Salı 10:41 - Güncelleme:
Isparta şehitleri memleketlerine uğurlandı
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Helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, Teğmen Mustafa Atakan Dut, Teğmen Ceyhun Kalyoncu, Teğmen Tunahan Dağlı, Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek ve Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in naaşları işlemlerin tamamlanmasının ardından askeri yetkililerce alındı.

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı cenazeleri, eskort eşliğinde Süleyman Demirel Havalimanı'na getirildi.

Burada düzenlenen askeri törende, şehitlerin öz geçmişleri okundu, dua edildi.

Şehitlerin naaşları ardından askeri uçağa konularak memleketlerine gönderildi.

Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanları, Isparta Valisi Abdullah Erin ve şehit aileleri ile askeri erkan katıldı.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde dün sabah saatlerinde eğitim uçuşu yapan helikopterlerden birinin düşmesi sonucu, aralarında Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin de bulunduğu 6 asker şehit olmuştu.

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