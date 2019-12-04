Isparta'da 152 sikke ve 10 tarihi eser ele geçirildi

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Konya- Şarkikaraağaç karayolu üzerinde yapılan faaliyet sonucu Ö.Ç., R.A. ve M.A.'nın bulunduğu otomobilde arama yapıldı. Aramada Roma, Bizans, Osmanlı ve Helenistik dönemlere ait 152 sikke ve çeşitli objelerden oluşan 10 tarihi eser ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.