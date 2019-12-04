Isparta'da 152 sikke ve 10 tarihi eser ele geçirildi
ISPARTA'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 152 sikke ve çeşitli objelerden oluşan 10 tarihi eser ele geçirildi.
- DHA
Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Konya- Şarkikaraağaç karayolu üzerinde yapılan faaliyet sonucu Ö.Ç., R.A. ve M.A.'nın bulunduğu otomobilde arama yapıldı. Aramada Roma, Bizans, Osmanlı ve Helenistik dönemlere ait 152 sikke ve çeşitli objelerden oluşan 10 tarihi eser ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.