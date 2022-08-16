Isparta'da 205 dönüm lavanta tarlası arıcılık için uygun hale getirilecek

Vali Baruş, "Isparta'nın her köşesinde arıcılık yapılabiliyor ve arıcılık faaliyetleri neticesinde üretilen bal da gerçekten çok kaliteli. Vatandaşlarımızın rahatlıkla tüketebileceği ve sağlıkları için yararlanabileceği bir özelliğe sahip. Isparta özelinde bizim üstünde durmamız gereken özel konu lavanta balı. Çünkü bildiğiniz gibi Isparta son yıllarda yapmış olduğu atılımlarla lavanta alanında marka bir şehir haline geldi. Vatandaşlarımızın bu bereketli bitkiden yararlanması lazım. Onun için bizler de çalışmamızı sürdürüyoruz. Orman Bölge Müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışmalarla inşallah bir kaç ay içerisinde arıcılarımızın ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak yaklaşık 205 dönüm lavanta tarlasını lavanta arıcılığı için uygun hale getireceğiz. Şu anda Tarım ve Orman Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmaların neticesinde Isparta'mızda çok sayıda bal ormanı var. Bu bal ormanlarını özellikle lavanta konusunda da yapacağımız çalışmalarla sayısını 20'nin üzerine çıkaracağız. Lavanta balı konusunda Isparta'nın bir marka haline gelmesini hep birlikte sizlerin de katkılarıyla temin edeceğiz. Bizler Valilik olarak, Tarım ve Orman Bakanlığımızın vereceği desteklerle inşallah çiftçilerimize gerekli katkıları sağlayacağız. Hep birlikte gerek bal ormanlarının miktarının artırılması gerekse üretilen bal miktarının artırılması konusunda Isparta'yı en hızlı gelişen illerden biri haline getirmeye çalışacağız"dedi.

Konuşmalarından ardından Vali Baruş, bal süzme makinesinin düğmesine basarak peteklerden ilk balı süzerek hasat sezonunun tüm üreticilere bolluk ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.