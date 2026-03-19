  Isparta'da 3 araçlı feci kaza: Çok sayıda yaralı hastaneye kaldırıldı
Güncel

Isparta'da 3 araçlı feci kaza: Çok sayıda yaralı hastaneye kaldırıldı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA19 Mart 2026 Perşembe 22:00
Isparta'da 3 araçlı feci kaza: Çok sayıda yaralı hastaneye kaldırıldı
Kemal V. (56) idaresindeki 32 ER 882 plakalı otomobil, Mahmatlar köyü mevkisinde Süleyman K'nin (43) kullandığı 42 AL 286 plakalı otomobil ve Sinan İ. (44) yönetimindeki 07 AOY 328 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücülerden Kemal V. ile Süleyman K, araçlarda yolcu olarak bulunan Tunahan V. (17), Kader V. (38), Halime Asya G. (15), Faden K. (43), Furkan K. (13) ve Kadir K. (18) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

