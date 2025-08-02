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10 kişilik grup yollarını kesti! Isparta'da imam ve 2 kızına darp

Isparta'nın merkeze bağlı Yazısöğüt köyünde imam ve 2 kızının bir grup tarafından darp edildiği öne sürüldü.

AA2 Ağustos 2025 Cumartesi 12:18 - Güncelleme:
10 kişilik grup yollarını kesti! Isparta'da imam ve 2 kızına darp
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İmam İsa Göktaş, gazetecilere, Kur'an kursu için camiye gelen çocukların bahçede oynadığı sırada yaşlı bir çiftin sesten rahatsız olduğunu söyledi.

Yaşlı kadının sopa ile bir çocuğa müdahalede bulunduğunu öne süren Göktaş, bu durum üzerine çifti uyardığını dile getirdi.

Yaşlı çiftin kendisine de hakarette bulunduğunu savunan Göktaş, "Yaşanan gerilimin ardından olayın büyümemesi için köy muhtarına bilgi verdim. Akşam namazının ardından 2 kızım ve komşumun çocuğuyla camiden çıktığım sırada yolumuz kesildi. Yaşlı çift, çocukları ve köylülerden oluşan yaklaşık 10 kişilik grup bize saldırdı." dedi.

Göktaş, yaşanan arbedede kızlarının da darbedildiğini anlatarak, can güvenliği tehlikeye girdiği için köyden jandarma eşliğinde ayrıldığını, hukuki sürecin takipçisi olacağını dile getirdi.

- "DİN GÖREVLİLERİ SAHİPSİZ DEĞİLDİR"

Diyanet-Sen Isparta Şube Başkanı Mevlüt Tosun ise, din görevlilerine yönelik şiddet olaylarının son dönemde arttığını vurguladı.

Bu olayın ilk olmadığını, son bir yıl içerisinde bazı köylerde görev yapan 3 din görevlisinin de benzer şekilde saldırıya uğradığını belirten Tosun, "Din görevlilerimiz sahipsiz değildir. Hukuki sürecin yakından takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

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