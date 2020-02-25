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Güncel

Isparta'da kayıp lise öğrencisi 3 kız İzmir'de bulundu

Isparta'da 6 gündür kendilerinden haber alınamayan lise öğrencisi 3 kız İzmir'de bulundu.

AA25 Şubat 2020 Salı17:29 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 17:29

Isparta'da 20 Şubat'ta aileleri tarafından kayıp ihbarında bulunulan Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 16 yaşındaki Gülizar Soy, Tuana Yıldız ve Buse Aydoğan'ın İzmir'de görüldüğü bilgisi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, kız çocuklarının Konak Meydanı'nda görüldüğü ihbarı üzerine buraya hareket etti. Yunus ekipleri, 3 kız öğrenciyi tarihi Saat Kulesi yakınlarında buldu.

Kız çocukları, ifadelerine başvurulmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

Üzerlerinden kimlik çıkmayan üç kız, yakınları tarafından teşhis edildi.

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