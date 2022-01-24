İSTANBUL 2°C / -3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2022 Pazartesi / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
Güncel

Isparta'da kombi dolandırıcıları yakalandı!

Isparta'da bir kişi, kombi bakımı yaptırmak isterken internet ortamından bulduğu kişiler tarafından dolandırıldı.

IHA24 Ocak 2022 Pazartesi 15:44 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 15:44
ABONE OL

Olay, Isparta'nın Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. kombisinin arızalanması üzerine internet ortamından kombi bakım ve onarım servislerini araştırmaya başladı. Arama motorunda dolandırıcılar tarafından tuzak olarak kurulan bir internet sitesindeki numaraya ulaşarak bakım talep etti. Görüşmede şüpheli S.Z., kombi tamiri için mağdur olan M.K.'nin adresini alarak uygun fiyata pazarlık ederek anlaştı. Ertesi gün şüpheli S.Z.'nin yönlendirmesiyle şüpheliler E.G. ve B.Y., mağdur M.K.'nin evine giderek kombiyi tamir ediyor ve arızayı gideriyor gibi parça takıp çıkartarak bir süre sonra arızayı giderdiklerini belirtip pazarlık ettikleri fiyatın çok daha fazlasını talep ettiler ve evden uzaklaştılar. Kombideki arızanın devam ettiğini ve onarılmadığını gören M.K. polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri S.Z., E.G. ve B.Y. isimli şahısların toplamda 65 suç kayıtlarının olduğunu ve bu kayıtların genelinin aynı yöntem ile işlenen dolandırıcılıklar olduğunu tespit etti. Bunun üzerine polis tarafından yapılan operasyonla S.Z., E.G. ve B.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.