İsparta'da korkutan yangın! Ev alevler içinde kaldı

İsparta'nın Doğancı Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın meydana geldi.

Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın güçlükle kontrol altına alındı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Belediye Başkan yardımcısı Fahrettin Gözgün, Uğur Büyükçulcu, muhtarlar, Dernek Başkanı Gökhan Büyükleblebi olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Öte yandan, çıkan yangında şans eseri yaralanın olmadığı bildirildi.