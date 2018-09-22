Isparta'da meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Mutlu D, İlker Ö, Osman Nejat A, Ercüment T, Burcu T, Ali Eren T, Nisa T. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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