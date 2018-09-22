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Isparta'da meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı

İsmail Ş. idaresindeki işçi servisi olarak kullanılan 32 S 0123 plakalı midibüs, Dursun Aksoy Caddesi kavşağında Ömer T. yönetimindeki 07 VM 841 plakalı otomobille çarpıştı.

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Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Mutlu D, İlker Ö, Osman Nejat A, Ercüment T, Burcu T, Ali Eren T, Nisa T. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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