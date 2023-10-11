Isparta'da narkotik operasyonlarında 56 gözaltı

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 26 Eylül-6 Ekim 2023 tarihleri arasında 29 uyuşturucu operasyonunda 56 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda; 18,6 gram uyuşturucu madde, 14,58 gram halüsinojen madde, 111 kullanımlık halüsinojen madde, 26,86 gram uyarıcı madde, 2 adet uyarıcı nitelikli hap ve bin 265 adet sentetik ecza ile çok sayıda aparat ele geçirildi.

Yakalanan 8 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6'sı tutuklanarak cezaevine teslim edildi.