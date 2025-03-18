Valilikten yapılan açıklamada, General İhsan Alper Kışlası'nda eğitim gören Somalili askerler arasında futbol maçı sonrasında kavga çıktığı belirtildi.

İlk belirlemelere göre 24 Somalili askerin yaralandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaralılar ilimizdeki hastanelerde tedavi altına alınmış olup biri dışında diğerlerinin sağlık durumu iyidir. Kışlada şu an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. İdari ve adli tahkikat ilgili kurumlar tarafından yürütülmektedir."

Isparta Valisi Abdullah Erin, Süleyman Demirel Uygulama ve Araştırma Hastanesine gelerek yaralı askerleri ziyaret etti.

Erin, burada gazetecilere, Isparta Merkez Piyade Komando Eğitim Tugayı'nda Somali uyruklu askerlerin de bulunduğunu söyledi.

Somalili askerler arasında futbol maçı sonrası meydana gelen bir kavganın yaşandığını belirten Erin, "Kavgaya askerlerimiz kısa süre içerisinde müdahale ederek kontrol altına aldı. Tabii olay sırasında gerek Somali uyruklu vatandaşlardan gerekse askerlerimizden hafif tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaralanmalar meydana geldi." dedi.

Emniyet güçlerinin hızlı şekilde olay yerine sevk edildiğini anlatan Erin, şunları kaydetti:

"Sağlık teşkilatımız ambulanslarla Somalili ve askerlerimizi Isparta Şehir Hastanesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanemize sevk etti. Çoğu ayakta tedavi görmek suretiyle taburcu edildi. Yaralılar arasında kritik olarak değerlendirebileceğimiz 2 Somalili asker var. Onlar içinde gerekli müdahaleler yapılıyor. Umarım bu müdahaleler sonrasında sağlıklarına kavuşurlar. Yani çok sayıda yaralı var."