Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in öldürülmesiyle ilgili dava yarın başlıyor

AA 24 Şubat 2020 Pazartesi15:27 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 15:27

Güleda Cankel'in annesi Vefaret Cankel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk duruşmanın yarın saat 09.00'da Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüleceğini hatırlatarak, davaya Muğla Barosunun da müdahil olacağını kaydetti.

Duruşmaya sağlık durumu nedeniyle katılamayacağını belirten Cankel, "Sürekli ilaç kullanıyorum. O gündem beri psikolojim bozuldu. Bize evlat acısı yaşatanların cezalarının en ağır şekilde olmasını istiyoruz." dedi.

Kendilerinin şimdiye kadar karıncayı bile incitmediklerini anlatan Cankel, "Benim çocuğuma nasıl kıydın? Çok üzgünüz. En son olaydan bir ay önce gelmişti. Biz hep çocuklarımız için yaşamıştık. Her yere onlarla gidiyorduk. Çok üzgünüz. Acımız tarifsiz." diye konuştu.

Sanığa hiçbir şekilde indirimden uygulanmamasını isteyen Cankel, şunları kaydetti:

"Çünkü onun dünyada da ahirette de hiç yeri yok. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum. Ömür boyu çıkmasın inşallah. Bize evlat acısı yaşattığı için çok üzgünüz. Acımız tarifsiz. Psikologlar gelip gidiyor. Dini destek alıyorum. İlaç tedavisi görüyorum. Allah'a sığınıyoruz."

Baba Mustafa Cankel ise yarın ilk duruşmaya yakın akrabalarıyla katılmayı düşündüklerini söyledi.

Cankel, Ceren Damar ve Ceren Özdemir davalarında olduğu gibi bu davada da sanığın hiçbir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

- OLAY



Isparta Fatih Mahallesi'nde 19 Kasım'da bir apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü birinci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.



Cankel'in katil zanlısı Pehlivan hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

