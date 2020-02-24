İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1537
  • EURO
    6,6616
  • ALTIN
    332.819
  • BIST100
    114047
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in öldürülmesiyle ilgili dava yarın başlıyor
Güncel

Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in öldürülmesiyle ilgili dava yarın başlıyor

Isparta'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine yarın başlanacak.

AA24 Şubat 2020 Pazartesi15:27 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 15:27

Güleda Cankel'in annesi Vefaret Cankel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk duruşmanın yarın saat 09.00'da Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüleceğini hatırlatarak, davaya Muğla Barosunun da müdahil olacağını kaydetti.

Duruşmaya sağlık durumu nedeniyle katılamayacağını belirten Cankel, "Sürekli ilaç kullanıyorum. O gündem beri psikolojim bozuldu. Bize evlat acısı yaşatanların cezalarının en ağır şekilde olmasını istiyoruz." dedi.

Kendilerinin şimdiye kadar karıncayı bile incitmediklerini anlatan Cankel, "Benim çocuğuma nasıl kıydın? Çok üzgünüz. En son olaydan bir ay önce gelmişti. Biz hep çocuklarımız için yaşamıştık. Her yere onlarla gidiyorduk. Çok üzgünüz. Acımız tarifsiz." diye konuştu.

Sanığa hiçbir şekilde indirimden uygulanmamasını isteyen Cankel, şunları kaydetti:

"Çünkü onun dünyada da ahirette de hiç yeri yok. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum. Ömür boyu çıkmasın inşallah. Bize evlat acısı yaşattığı için çok üzgünüz. Acımız tarifsiz. Psikologlar gelip gidiyor. Dini destek alıyorum. İlaç tedavisi görüyorum. Allah'a sığınıyoruz."

Baba Mustafa Cankel ise yarın ilk duruşmaya yakın akrabalarıyla katılmayı düşündüklerini söyledi.

Cankel, Ceren Damar ve Ceren Özdemir davalarında olduğu gibi bu davada da sanığın hiçbir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

- OLAY

Isparta Fatih Mahallesi'nde 19 Kasım'da bir apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü birinci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Cankel'in katil zanlısı Pehlivan hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İsrail askerlerinden Filistinli şehidin naaşına insanlık dışı uygulama

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dikkat çeken açıklama: Türkiye, Rusya ve ABD'ye hayır diyebiliyor
Dikkat çeken açıklama: Türkiye, Rusya ve ABD'ye hayır diyebiliyor

Dikkat çeken açıklama: Türkiye, Rusya ve ABD'ye hayır diyebiliyor

HDP'li Buldan CHP-HDP-İP ittifakının adını koydu
HDP'li Buldan CHP-HDP-İP ittifakının adını koydu

HDP'li Buldan CHP-HDP-İP ittifakının adını koydu

Türkiye'nin en büyük savaş gemisine yerli sistem
Türkiye'nin en büyük savaş gemisine yerli sistem

Türkiye'nin en büyük savaş gemisine yerli sistem

17-25 Aralık'tan hemen önce FETÖ'yle ne görüştün?
17-25 Aralık'tan hemen önce FETÖ'yle ne görüştün?

17-25 Aralık'tan hemen önce FETÖ'yle ne görüştün?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.