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  • ''İspatlayın siyaseti bırakırım'' dedi! İnce'yi zora sokacak video dolaşıma girdi
Güncel

''İspatlayın siyaseti bırakırım'' dedi! İnce'yi zora sokacak video dolaşıma girdi

'Demirtaş serbest bırakılsın diye bir cümlemi getirin siyaseti bırakırım' diyen Muharrem İnce'nin Demirtaş'a tahliye istediği görüntüler ortaya çıktı.

2 Eylül 2022 Cuma 10:07 - Güncelleme:
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YouTube'da yayın yapan Babala TV'nin bu haftaki konuğu Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce oldu. Katılımcıların soru cevaplarıyla ilerleyen programda İnce, iddialı bir çıkışta bulundu.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ SORUSU GELDİ, NE DİYECEĞİNİ BİLEMEDİ

Eline mikrofon alan ve adının 'İlayda' olduğunu söyleyen genç bir seyirci, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın dediniz. Seçimlerden sonra da aynı açıklamayı yaptınız. PKK terör örgütü üyesi olan bir insanın serbest bırakılması fikri, Memleket Partisi içerisindeki 'Memleket' kelimesine yakışıyor mu? Bu tavrınızın memleketin hayrına olduğunu mu düşünüyorsunuz?" diye sordu.

'SERBEST BIRAKILSIN DEDİĞİM BİR CÜMLEMİ GETİR SİYASETİ BIRAKIRIM'

Hemen cevap vermeye çalışan İnce, "Serbest bırakılsın diye bir cümlemi bana getir, burada siyaseti bırakıyorum. Siyaseti bırakıyorum, imzaladım." dedi.

O GÖRÜNTÜLER YAYILDI

Ancak Muharrem İnce'nin yıllar önce katıldığı 'Halk Arenası' programında Demirtaş ile ilgili söylediği sözleri unuttuğu görüldü.

Halk TV'de yayınlanan programda İnce'nin "Selahattin Demirtaş'a gitme' dediler. Yok, kardeşim dedim, gideceğim. Hatta serbest kalsın, propaganda yapsın. Bizim gibi ders yapıyorsa o da yapsın, ne var bunda?" dediği görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı.

Bazı kullanıcılar, İnce'nin imzaladığı gibi sözünü yerine getirmesi gerektiğini yazdı.

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