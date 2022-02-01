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İşportacı zabıtaları bıçakladı; 2 yaralı

Diyarbakır'da işportacının bıçaklı saldırısına uğrayan 2 zabıta yaralandı. Şüpheli gözaltına alındı.

DHA1 Şubat 2022 Salı 16:13 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 16:13
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Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin önünde meydana geldi. Zabıta ekipleri, işportacılık yapanların kaldırımı kapatarak yayaların geçişini engellediği ihbarı üzerine bölgeye gitti. Araçtan inip uyarıda bulunan zabıtalar, bir işportacının bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda 2 zabıta yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, saldırganı gözaltına aldı. Yaralılar ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Şüphelinin Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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