CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), 2019 yılında Yenikapı Meydanı'nda 'israf' gerekçesiyle sergilediği bin 717 şovunun ardından geçen 6 yılda binlerce araç kiraladığı tespit edildi.

Sayıştay raporuna göre, İBB'nin 7 bin 784 araç kiraladığı, bu araçlardan 3 bin 565'inin ATS (Araç Takip Sistemi) kayıtlı olmadığı ortaya çıktı. İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, bazı gerçeklerin zamanla ortaya çıktığını belirterek, CHP yönetimini eleştirdi.

3565 ARAÇ KAYITLARDA

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Türkyılmaz, Ekrem İmamoğlu yönetiminin 2019'da göreve geldiklerinde Yenikapı Meydanı'nda çok büyük bir algı operasyonuna imza attığını belirterek, "Araçları dizmişlerdi. Bu araçların içerisinde iş araçları, cenaze araçları, sosyal yardım araçları vardı.

'Bin 717 araç kiralanmış, israf' diyerek büyük bir şov yapmışlardı. Bugün, Sayıştay raporuna göre İBB 7 bin 784 araç kiralamış. İsraf dedikleri rakamın 7 kat fazlasını yapmışlar" dedi. Bu araçların 3 bin 565'inde, ATS olmadığını aktaran Türkyılmaz, "Aslında bu araçlar fiziken var, kiralanmış ama dijitalde kayıtlarda görünmüyorlar. Ne için, kim için kullanılıyorlar? Nereye gidiyorlar? Ne yapıyorlar bilemiyoruz? Özür dilerler mi? Meseleyi insanların vicdanına havale ediyoruz" dedi.

Yolsuzluktan tutuklanan İmamoğlu, 2019'da bin 717 aracı israf diyerek sergilemişti.

