İsrail askerleri 16 yaşındaki Filistinli çocuğu katletti

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerince Batı Şeria'nın Kalkilya kentinde göğsünden vurulan 16 yaşındaki Emir Memun Avde'nin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA da İsrail askerleri ile Filistinliler arasında Kalkilya girişindeki askeri kontrol noktası yakınında arbede çıktığını, İsrail askerlerinin Filistinlilere gerçek ve plastik mermiyle müdahale ettiğini aktardı.

Haberde, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan ve Kalkilya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Avde'nin hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

- Batı Şeria'daki gösterilerde 10 Filistinli yaralandı

Öte yandan Batı Şeria'nın çeşitli noktalarında toplanan Filistinliler, İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerini protesto etti. İsrail askerleri, yerleşim birimleri karşıtı düzenlenen gösterilere gerçek mermi, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Nablus'un Beyt Decen ve Beyta bölgelerinde toplanan göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz kullanması sonucu onlarca kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği ifade edildi.

Kefer Kaddum beldesinde Halk Direnişi Koordinatörü Murat Şetivi de yayımladığı açıklamada, bölgede Yahudi yerleşim birimleri karşıtı düzenlenen gösterilerde kullanılan plastik mermi sonucu 3 Filistinlinin yaralandığını kaydetti.

El Halil'in kuzeyinde Beyt Umer kasabasında aktivistlerden alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin, Filistinlilere karşı kullandığı gerçek mermi sonucu 1, plastik mermi neticesinde ise 5 kişi yaralandı.

Gerçek mermi sonucu ayağından yaralanan Filistinlinin, El Halil Devlet Hastanesine kaldırıldığı, diğerlerinin ise olay yerinde tedavi edildiği bilgisi verildi.

El Halil kentindeki görgü tanıkları da kente bağlı Bab ez-Zaviye bölgesinde Filistinli bir gencin ayağından vurulduğunu ve hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Tanıklar, İsrail güçlerinin, bölgede çıkan olaylarda 3 Filistinliyi gözaltına aldığını belirtti.

- İsrail bir haftada 15 Filistinliyi öldürdü

Bu saldırıyla İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimcilerin son bir haftada öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 15'e yükseldi.

İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarında yılbaşından bu yana aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 81 Filistinli öldürüldü.