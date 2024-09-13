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Güncel

İsrail askerlerince öldürülen Eygi'yi başından hedef alan merminin sekme ihtimalinin düşük olduğu açıklandı

Adli Tıp Uzmanı Dr. Emre Özdemir, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'yi başından hedef alan merminin sekme ihtimalinin düşük, Eygi'nin doğrudan hedef alındığı ihtimalinin ise daha güçlü olduğunu belirtti.

AA13 Eylül 2024 Cuma 20:37 - Güncelleme:
İsrail askerlerince öldürülen Eygi'yi başından hedef alan merminin sekme ihtimalinin düşük olduğu açıklandı
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Özdemir, Batı Şeria'nın Nablus kentinin Beyta beldesindeki Cebel Ebu Sabih'te barışçıl bir gösteriye katıldığı sırada İsrail askerlerince vurulan Eygi'nin otopsi raporunu AA muhabirine değerlendirdi.

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Otopsi raporuna dayanarak yaptığı değerlendirmede Özdemir, raporda tanımlanan ateşli silah giriş yarasının "düzenli ve tek bir yara" olduğunu kaydetti.

Özdemir, raporda kurşunun giriş yarasında bahsedilen "yarım ay" ifadesinin "merminin hafif eğik bir açıyla kafatasına girdiğini gösterdiğini", bunun "kurşunun sekerek geldiği anlamına gelmediğini" vurguladı.

Emre Özdemir, bu durumun, Eygi'nin başının hafif eğik olmasından kaynaklanabileceği de ifade etti.

DÜŞÜK İHTİMAL OLDUĞU AÇIKLANDI

Özdemir, seken bir kurşunun enerjisini büyük ölçüde kaybettiğini ve kafatasının en sert bölgelerinden birine girerek büyük bir tahribat yaratmasının beklenmediğini kaydederek, Eygi'nin kafatasında ve beyin dokusunda görülen ağır hasarın, doğrudan isabet eden bir kurşunla meydana geldiğine işaret etti.

Otopsi raporunda, hem merminin çekirdek kısmı hem de "gömlek" olarak adlandırılan dış kısmıyla ilgili parçaların bulunduğunu kaydeden Özdemir, bu parçaların bir bütün halinde kafa içine girdiğini ve kafatasının en sert noktalarından birine çarpması sonucu kafa içerisinde dağılarak tahribat yarattığını belirtti.

Seken mermilerde çekirdeğin ve gömleğin genellikle ayrıştığını ve farklı yerlere isabet ettiğini aktaran Özdemir, bu olayda merminin bir bütün olarak hedefe isabet ettiğini vurguladı.

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Adli Tıp Uzmanı Özdemir, otopsi bulgularına dayanarak "kurşunun sekerek Eygi'yi vurduğu" iddiasını zayıf bulduğunu ifade etti.

Özdemir, öte yandan olay yerindeki incelemeler, tanık ifadeleri ve balistik incelemeler gibi ek bulguların önemine de dikkati çekti.

OTOPSİ RAPORUNA ULAŞILDI

Anadolu Ajansının (AA) ulaştığı Filistin Adalet Bakanlığına bağlı Adli Tıp Kurumunun otopsi raporunda, Eygi'yi başından hedef alan İsrail kurşununun "neredeyse düz bir çizgide soldan sağa doğru isabet ettiği" belirtilmişti.

Eygi'nin ölüm sebebinin "ateşli silahla vurulma kaynaklı beyinde parçalanma, kanama ve ödem" olduğu aktarılan raporda, merminin kafatası boşluğu içindeki yolu neredeyse düz bir çizgide soldan sağa doğru olmuştur." ifadesi kullanılmıştı.

Eygi'nin 6 Eylül'de 14.06'da Rafidya Devlet Hastanesi'ne getirildiğine ve yaşam belirtisi göstermediğine işaret edilmişti.

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Kurşunun Eygi'nin beyin dokusuna zarar verdiği aktarılan raporda, "Kalbi durmuş, göz bebekleri genişlemiş ve hareketsizdi. Yapılan inceleme sonucu, merminin Eygi'nin sol kulak kepçesinin arkasından girdiği ve çıkmadığı, merminin girdiği yerden Eygi'nin beyninden parçaların fırladığı belirlendi." ifadelerine yer verilmişti.

Merminin Eygi'nin beynine isabet ettiği vurgulanan raporda, mermi parçalarının beyinde bulunduğuna işaret edilmişti.

Eygi'ye ateş edilen merminin kafatasına girdikten sonra parçalandığı ve beyin dokusunda yayıldığı kaydedilen raporda, Eygi'nin kafası hariç vücudunda başka bir yaraya rastlanmadığı belirtilmişti.

Eygi'ye 6 kez kalp masajı yapıldığı ve hiçbirine cevap vermediği, vefatının da 6 Eylül 2024'te saat 14.35'te duyurulduğu aktarılmıştı.

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