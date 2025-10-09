Soykırımcı İsrail'e destek veren az sayıda ünlü isim, dünya genelinde protestolar ve boykotlarla karşı karşıya kalıyor.

Katil İsrail'e karşı yapılan boykot ve protestolarla ilgili son örnek Türkiye'den geldi.

İngiliz şarkıcı ve The Smiths grubunun eski solisti Morrissey'in Aralık ayında İstanbul ve Ankara'da yapması planlanan konserleri, kamuoyunun hassasiyetini dikkate alan organizatör firma tarafından iptal edildi.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Morrissey, İsrail'de verdiği bir konserde, "Tanrı'nın kenti" olarak nitelendirdiği İsrail'e destek veren açıklamalarda bulunmuş ve soykırımla ilgili eleştirilerin hedefi olmuştu.

Organizatör firma Piu Entertainment, Morrissey'in bu açıklamaları ortaya çıkınca sözleşmesini feshederek konserlerin iptal edildiğini duyurdu.

"TOPLUMSAL HASSASİYETİ PAYLAŞIYORUZ"

Firma, açıklamasında "Toplumsal hassasiyeti paylaşıyoruz" ifadesine yer verdi ve iptalin 6 Aralık itibarıyla gerçekleştiğini belirtti.

İSRAİL'E TOPLUMSAL TEPKİ

Morrissey'ye benzer şekilde, Ekim ayında yapılması planlanan bir diğer İngiliz sanatçı Robbie Williams'ın İstanbul konseri de İsrail'e destek açıklamaları nedeniyle protestoların hedefi olmuş, konser İstanbul Valiliği tarafından iptal edilmişti.

Bu gelişmeler, İsrail'e destek veren sanatçıların Türkiye ve dünyada giderek artan toplumsal tepkiyle karşılaştığını bir kez daha gözler önüne serdi.