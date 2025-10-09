İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ekim 2025 Perşembe / 17 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7301
  • EURO
    48,6442
  • ALTIN
    5426.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İsrail destekçisinin konserleri iptal oldu... Morrissey'in sözleşmesi feshedildi
Güncel

İsrail destekçisinin konserleri iptal oldu... Morrissey'in sözleşmesi feshedildi

The Smiths'in eski solisti Morrissey'in Aralık ayında İstanbul ve Ankara'da yapması planlanan konserleri, kamuoyunun hassasiyeti nedeniyle iptal edildi. Organizatör firma, kararı toplumsal duyarlılığı dikkate alarak verdiklerini belirterek Morrissey'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

HABER MERKEZİ9 Ekim 2025 Perşembe 14:34 - Güncelleme:
İsrail destekçisinin konserleri iptal oldu... Morrissey'in sözleşmesi feshedildi
ABONE OL

Soykırımcı İsrail'e destek veren az sayıda ünlü isim, dünya genelinde protestolar ve boykotlarla karşı karşıya kalıyor.

Katil İsrail'e karşı yapılan boykot ve protestolarla ilgili son örnek Türkiye'den geldi.

İngiliz şarkıcı ve The Smiths grubunun eski solisti Morrissey'in Aralık ayında İstanbul ve Ankara'da yapması planlanan konserleri, kamuoyunun hassasiyetini dikkate alan organizatör firma tarafından iptal edildi.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Morrissey, İsrail'de verdiği bir konserde, "Tanrı'nın kenti" olarak nitelendirdiği İsrail'e destek veren açıklamalarda bulunmuş ve soykırımla ilgili eleştirilerin hedefi olmuştu.

Organizatör firma Piu Entertainment, Morrissey'in bu açıklamaları ortaya çıkınca sözleşmesini feshederek konserlerin iptal edildiğini duyurdu.

"TOPLUMSAL HASSASİYETİ PAYLAŞIYORUZ"

Firma, açıklamasında "Toplumsal hassasiyeti paylaşıyoruz" ifadesine yer verdi ve iptalin 6 Aralık itibarıyla gerçekleştiğini belirtti.

İSRAİL'E TOPLUMSAL TEPKİ

Morrissey'ye benzer şekilde, Ekim ayında yapılması planlanan bir diğer İngiliz sanatçı Robbie Williams'ın İstanbul konseri de İsrail'e destek açıklamaları nedeniyle protestoların hedefi olmuş, konser İstanbul Valiliği tarafından iptal edilmişti.

Bu gelişmeler, İsrail'e destek veren sanatçıların Türkiye ve dünyada giderek artan toplumsal tepkiyle karşılaştığını bir kez daha gözler önüne serdi.

  • konser
  • iptal
  • Morrissey

ÖNERİLEN VİDEO

Antalya'da film gibi saldırı!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.