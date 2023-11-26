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İsrail hainlik yapmadan duramıyor: Serbest bıraktığı Filistinli kadının evini bastı

İsrail polisi, serbest bırakılması öncesi Filistinli kadının Doğu Kudüs'teki evini bastı.

AA26 Kasım 2023 Pazar 05:53 - Güncelleme:
İsrail hainlik yapmadan duramıyor: Serbest bıraktığı Filistinli kadının evini bastı
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İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verilmesini sağlayan uzlaşı kapsamındaki esir takasıyla serbest bırakılan Filistinli 6 kadın ve 1 çocuk, baskılar gölgesinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan ailelerine kavuştu.

Esir takasında akşam saatlerinde yaşanan gecikmenin ardından serbest bırakılan Filistinli 6 kadın ve 1 çocuk, İsrail polisi tarafından evlerine ulaştırıldı.

Ailelerin kutlama yapmasını, çevrede Filistinlilerin toplanmasını yasaklayan İsrail polisi, esirlerin evlerinin çevresinde yoğun biçimde konuşlandı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 2015'te İsrail kontrol noktasında otomobilindeki tüpün patlaması sonucu vücudunun yüzde 60'ı yanan ve bu sırada bir askerin yaralanması nedeniyle 11 yıl hapse mahkum edilen Filistinli İsra Ceabis'in serbest bırakılması da İsrail polisinin baskınları sebebiyle gecikti.

İsra Ceabis'in serbest bırakılması öncesi ailenin evine baskın düzenleyen İsrail polisi, aile fertlerini darbederek evden çıkardı. Polisler, çevredeki basın mensuplarını da aynı şekilde güç kullanarak ve darbederek buradan uzaklaştırmaya çalıştı.

İsrail polisi, çok sayıda zırhlı araç ve birlikle Ceabis'in ailesinin evinin çevresinde konuşlandı.

Doğu Kudüs'te serbest bırakılan diğer esirler evlerine ulaşmasına rağmen Ceabis, ancak gecenin ilerleyen saatlerinde ailesine kavuştu.

  • Doğu Kudüs evi
  • Polis baskını
  • Filistinli kadın

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