  İsrail ile bağlantısı çıktı! KKTC'den yurt dışına ''embriyo'' kargosu
İsrail ile bağlantısı çıktı! KKTC'den yurt dışına ''embriyo'' kargosu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ercan Havalimanı'nda yurt dışına çıkış yapmak isteyen bir kişinin bagajında 4 embriyo yakalandı. Şüphelinin İsrailli bir şirket ile bağlantısının bulunduğu iddia edildi.

IHA21 Mayıs 2026 Perşembe 12:21
KKTC'de, embriyo kaçakçısı yakalandı. Ercan Havalimanı'nda yurt dışına çıkış yapmak isteyen 24 yaşındaki Y.M.G.'nin bagajında 4 embriyo tespit edildi. Olayın ardından şüpheli gözaltına alınırken, embriyolar polis tarafından muhafaza altına alındı. Şüpheli, İnsan Hücre, Doku ve Organ Nakli Yasası'nı ihlal suçundan tutuklandı.

BAGAJINDA 4 EMBRİYO TESPİT EDİLDİ

Ercan Havalimanı'nda gerçekleştirilen güvenlik ve belge kontrolleri sırasında ortaya çıkan olayda, embriyoların özel şartlarda muhafaza edildiği belirtildi.

İSRAİL İLE BAĞLANTI İDDİASI

Soruşturma kapsamında embriyoların kaynağı, hangi amaçla taşındığı, hangi ülkeye götürülmek istendiği ve olayla bağlantılı başka kişi ya da kurumların bulunup bulunmadığının araştırıldığı kaydedildi. Şüphelinin İsrailli bir şirkete ait olduğu bilinen bir merkezle bağlantısının bulunduğu iddia edildi.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Sağlık Komitesi tarafından yapılan açıklamada, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması çağrısında bulunuldu. Açıklamada, embriyoların hangi merkezle bağlantılı olduğu, olayın bireysel mi yoksa organize bir yapı içerisinde mi gerçekleştiği yönündeki soruların cevap bulması gerektiği ifade edildi.

KKTC'de son yıllarda büyüyen tüp bebek ve sağlık turizmi sektörünün ardından yaşanan olay, biyolojik materyal taşınması ve denetim süreçlerini yeniden gündeme taşıdı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

