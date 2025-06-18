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İsrail-İran çatışmasının perde arkası! Canlı yayında çarpıcı yorum: Asıl hedef Anadolu!

Ortadoğu'da tansiyon her geçen gün yükselirken, siyasal iletişim uzmanı Nur Tuğba Aktay, İran-İsrail çatışmasının arka planına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Aktay'a göre söz konusu çatışmaların asıl hedefi çok daha geniş ve tehlikeli… Aktay, “İsrail'in ana hedefi Anadolu” dedi.

HABER MERKEZİ / KÜBRA ŞENAL18 Haziran 2025 Çarşamba 23:42 - Güncelleme:
İsrail-İran çatışmasının perde arkası! Canlı yayında çarpıcı yorum: Asıl hedef Anadolu!
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13 Haziran'da İsrail, İran'ın üst düzey askeri ve nükleer altyapılarını hedef alan saldırılar, İran'ın misillemeleriyle sürüyor. Bölgesel savaşın küresel bir felakete dönüşme riski dünya kamuoyunu alarma geçirdi.

Çatışmaların eşiğinde işgalci İsrail'in Türkiye'yi hedef alan ifadeleri asıl amacını ortaya koyuyor. 24 TV'de Murat Çiçek'in sunumuyla izleyiciyle buluşan Açık görüş programında konuya ilişkin açıklama yapan Siyasal İletişimci Nur Tuğba Aktay, kaostan beslenen İsrail'in asıl hedefini böyle açıkladı:

ASIL HEDEF ANADOLU!

İsrail'de bir televizyon programında sarf edilen "İsrail, çeyrek finalde Hamas ile karşılaştı; yarı finalde İran; finalde de Türkiye var" hezeyanlarını anımsatan Aktay, "İsrail bunu rüyasında bile göremez ama finali yazacak bir ülke varsa o da Türkiye'dir." ifadelerini kullandı.

"Her yerimiz ateş hattı. Biz nasıl yek pare kalabiliyoruz? İsrail neden terörü destekledi. Neden iç çatışma neden aykırıklar, neden Kürt-Türk meselesi... İşte bu çatışma ikliminden beslenen akıldır İsrail." diyen Aktay, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin "Anadolu" açıklamasını hatırlattı.

Aktay, "İsrail'in asıl hedefi Anadolu'dur" dedi.

"İSRAİL İÇİN BAHANEYDİ"

Aktay aynı zamanda, çatışmaların İsrail için bir bahane olduğunu kaydetti. Aktay, "İsrail'in bu saldırısı tüm dünyaca beklenirken, İran'ın bir güvenlik zafiyetinden daha çok istihbarat zafiyetini ortaya çıkardı." dedi.

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