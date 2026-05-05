  • İsrail Lübnan'a yine fosfor bombası attı! Ateşkesin ortasında katliam devam ediyor
İsrail Lübnan'a yine fosfor bombası attı! Ateşkesin ortasında katliam devam ediyor

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da başlayan ve süresi 3 hafta daha uzatılan ateşkese rağmen saldırılarını sürdüren katil İsrail ordusu, Nebatiye vilayetine bağlı Konin ve Beyt Yahun beldelerini yasaklı fosfor bombalarıyla hedef alarak bölgedeki insani krizi derinleştiriyor.

AA5 Mayıs 2026 Salı 17:04
İsrail ordusunun, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Konin ve Beyt Yahun beldelerini fosfor bombasıyla hedef aldı. Söz konusu beldeler, İsrail'in 2 Mart'tan sonra düzenlediği kara saldırılarıyla işgal ettiği alanların hemen dışında yer alıyor.

Lübnan'da bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 2 bin 702'ye yükseldi

- İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 700'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

