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İsrail medyası: İran'ın Güney Kıbrıs'taki saldırı planı önlendi

İsrail medyası, İran'ın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) İsrail hedefleri ve Yahudilere yönelik saldırı planının engellendiğini duyurdu.

AA25 Haziran 2023 Pazar 15:11 - Güncelleme:
İsrail medyası: İran'ın Güney Kıbrıs'taki saldırı planı önlendi
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İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre GKRY, ABD ve İsrail istihbaratı ile işbirliği içinde İran'ın Güney Kıbrıs'taki "İsrail hedefleri ve sivil Yahudilere" yönelik saldırı planını önledi.

Saldırı planının İran Devrim Muhafızları ile ilişkili olduğu kaydedildi.

Öte yandan, İsrail'in Yediot Ahranot gazetesi de GKRY istihbaratının bir hücre yapılanmasına operasyon düzenlediğini ve hücrenin üyelerini gözaltına aldığını aktardı.

Saldırıda kullanılacak teçhizatın operasyonda ele geçirildiği ancak söz konusu hücrenin baş şüphelisinin kaçtığı ifade edildi.

Gözaltına alınan kişilerin sayısı ve uyrukları hakkında ise bilgi verilmedi.

İran makamlarından söz konusu iddialara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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