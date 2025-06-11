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İsrail nasıl durdurulacak? Canlı yayında dikkat çeken mesaj: İki seçenekle baş başayız

Soykırımcı İsrail'in Gazze başta olmak üzere Orta Doğu'da gerçekleştirdiği saldırılar dünyanın tepkisini çekmeye devam ederken, ABD ve Batı'dan elde ettiği siyasi ve ekonomik destek katliamların artarak devam etmesine neden oluyor. Bu noktada İsrail'in nasıl yada kim tarafından durdurulacağı ise merak konusu oldu. 24 TV ekranlarında konuya ilişkin çarpıcı açıklamalara yer verildi. İşte tüm detaylar…

HABER MERKEZİ11 Haziran 2025 Çarşamba 22:14 - Güncelleme:
İsrail nasıl durdurulacak? Canlı yayında dikkat çeken mesaj: İki seçenekle baş başayız
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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 55 bin 104'e, yaralananların sayısı 127 bin 394'e yükseldi. İsrail aynı zamanda, Lübnan, Suriye ve Yemen'in farklı noktalarına hava saldırılarına devam ediyor.

24 TV'de gazeteci Murat Çiçek'in moderatörlüğünde yayınlanan Açık Görüş programının bu haftaki konukları, Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, İst. Aydın Üni. Öğr. Görevlisi Yeliz Albayrak, Siyasal İletişimci Nur Tuğba Aktay ve İletişimci-Yazar Ali Saydam'dı.

KUDÜS BARIŞ GÜCÜ VURGUSU

Canlı yayında İsrail'in nasıl durdurulacağını değerlendiren Orallı, "Ya İslam Ordusu gerçekten kurulacak, "Kudüs Barış Gücü" adıyla gireceğiz; ya da Amerika "tamam, yeter" diyecek. Maalesef bu kadar çaresizlik içinde iki seçenekle baş başayız. Körfez'den de bir şey çıkmayacağına göre..." dedi.

İletişimci-Yazar Saydam ise bu konuda, "Bu durumla ilgili nefis bir sözümüz var: "Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir; tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir" diye konuştu.

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