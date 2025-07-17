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İsrail saldırıları sonrası kritik temas: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şara ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail'in saldırıları sonrası Suriye'deki son durum ele alındı.

AA17 Temmuz 2025 Perşembe 16:23 - Güncelleme:
İsrail saldırıları sonrası kritik temas: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şara ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İsrail'in saldırıları sonrası Suriye'deki son durum ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının kabul edilemeyeceğini, İsrail saldırganlığının tüm bölge için tehdit oluşturduğunu, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkına destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti.

Erdoğan, Suriye'de Dürzilerle sağlanan ateşkesin, Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtti.

Görüşmede Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Suriye'de siyasi birliğin korunması, toprak bütünlüğünün sağlanması ve egemenliğin muhafaza edilmesine destekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

  • cumhurbaşkanı erdoğan
  • ahmed şara
  • suriye israil

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