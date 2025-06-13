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İsrail saldırısında İran'da mahsur kaldılar! Heyet Türk büyükelçiliğinde misafir edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İran'da bulunan heyetinin, İsrail saldırılarının ardından Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliğinde misafir edildiği bildirildi.

AA13 Haziran 2025 Cuma 12:27 - Güncelleme:
İsrail saldırısında İran'da mahsur kaldılar! Heyet Türk büyükelçiliğinde misafir edildi
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KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ekonomik İşbirliği Teşkilatının (EİT) Hamadan şehrinde düzenlediği "3. EİT Sağlık Turizmi Konferans ve Fuarları" etkinliğine katılan, Ulusal Birlik Partisi milletvekili Ahmet Savaşan başkanlığında, Dr. Remzi Gardiyanoğlu ve Dr. Hakan Ataç'tan oluşan KKTC heyetinin, İsrail saldırıları nedeniyle hava yoluyla ülkelerine dönemediği belirtildi.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliğinde misafir edilen heyetin güvende olduğu bildirilen açıklamada, "Heyetimizin mümkün olan en kısa sürede ve en güvenli şekilde ülkemize dönüşlerinin temin edilmesi maksadıyla Bakanlığımızın yoğun çalışmaları sürmektedir." ifadesi kullanıldı.

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