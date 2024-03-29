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İsrail Suriye'yi vurdu! Esed rejiminden açıklama: Karşılık verildi

İsrail, Suriye'nin Halep şehrinde bulunan havalimanı ve savunma fabrikalarına hava saldırısı düzenledi. Beşşar Esed rejimi, ordusuna ait hava savunma sistemleri ile düşman roketlerine karşılık verdi.

AA29 Mart 2024 Cuma 03:36 - Güncelleme:
İsrail Suriye'yi vurdu! Esed rejiminden açıklama: Karşılık verildi
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İsrail'in, Suriye'nin kuzeybatısında Halep ilindeki havalimanı ile savunma fabrikalarına hava saldırısı düzenlediği ileri sürüldü.

Suriye rejimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait savaş uçaklarının uluslararası havalimanı ile Sefire ilçesindeki savunma fabrikalarını hedef aldığını iddia etti.

ESED REJİMİ: KARŞILIK VERİLDİ

Beşşar Esed rejiminin ordusuna ait hava savunma sistemlerinin düşman roketlerine karşılık verdiği belirtildi.

Söz konusu saldırıya ilişkin, İsrail tarafından ve Suriye rejiminden henüz açıklama yapılmadı.

Suriye rejimine yakın sosyal medya hesapları, 17 Mart'ta İsrail'e ait savaş uçaklarının Kalamon bölgesindeki birçok noktayı hedef aldığını iddia etmişti.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman Halep ve Şam'daki havalimanlarına, İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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