İsrail-Suudi ittifakı panikte: Bölgedeki Türk bayrakları alarm zilleri çaldırıyor

Star.com.tr 28 Haziran 2020 Pazar 15:43 - Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 15:43

Middle East Monitor sitesinde yer alan Ahmed Al-Burai imzalı makalede, Türkiye'nin Filistin ve kutsal topraklarda artan popülaritesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.



"İSRAİL, TÜRKİYE'NİN VARLIĞINI ENGELLEMEK İÇİN ÇABA SARF EDİYOR"

İsrail'in Türkiye'nin Aksa ve Doğu Kudüs'teki varlığını engellemek için çaba sarf ettiği belirtilen yazıda Ürdün, Fas ve Suudi Arabistan'ın tarihi süreç boyunca bölgede meşruiyet talep ettiği ifade edildi.

İSRAİL VE SUUDİ ARABİSTAN'DAN GİZLİ "TÜRKİYE" TOPLANTISI

İsrail ile Suudi Arabistan'ın Doğu Kudüs'te gizli bir görüşme gerçekleştirdiğine dikkat çekilen makalede iki ülkenin Türkiye'nin Filistin meselelerindeki rolünün sınırlandırılması için tartıştığını yazdı.

"TRUMP'IN KARARLARI SÜRECİ BAŞKA BİR AŞAMAYA ÇEKTİ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin konusunda verdiği kararlarla sürecin başka bir aşamaya çekildiğinden bahsedilen makalede Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınması ile ABD Büyükelçiliği'nin şehre taşınması gelişmelere örnek olarak gösterildi.

"BÖLGEDEKİ TÜRK BAYRAKLARI İSRAİL İÇİN ALARM ZİLLERİ ÇALDIRIYOR"

Türkiye'nin şehirdeki varlığının İsrail'i endişelendirdiğinden bahseden yazıda "Kutsal şehirde Türk bayraklarının görünürlüğü İsrail için alarm zilleri çaldırıyor" ifadesi kullanıldı.

TÜRKİYE'NİN POPÜLARİTESİ İSRAİL VE SUUDİ ARABİSTAN'I RAHATSIZ EDİYOR

Türkiye'nin Kudüs'te Filistin halkının yararına sürdürdüğü yatırım, eğitim programları ve STK girişimlerinin İsrail tarafından bir tehdit olarak görüldüğü belirtilen makalede Türkiye'nin Filistin'deki artan popülaritesinin sadece İsrail'i değil Suudi Arabistan'ı da rahatsız ettiğine dikkat çekildi.

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