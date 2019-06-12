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Babüroğlu: Türkiye'nin F-35 alımını en çok İsrail istemez

F-35 krizi ve NATO'suz Türkiye seçeneğini değerlendiren Emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu, 'Jeopolitik gerginliklerin ve güç mücadelesinin yaşandığı Doğu Akdeniz, Suriye, Irak gibi tehdit eden bu coğrafyada F-35´lerin önemi daha da artıyor. İleri teknolojiye sahip, radar izi bulunmayan beşinci nesil bir savaş uçağı olan F-35, Türkiye´nin bölgedeki ağırlığı ve caydırıcılığı yönünden önemli. F-35´lere sahip olan İsrail, bölgede Türkiye´nin bu uçağa sahip olmasını doğal olarak istemeyecektir' şeklinde konuştu.

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ABD Savunma Bakanlığı´nın (Pentagon) ABD´de eğitim gören Türk F-35 personelinin eğitimlerinin durduğunu açıklaması F-35 krizini yeniden gündeme taşıdı. Emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu F-35 krizini, Doğu Akdeni'de gelinen son noktayı ve NATO´suz Türkiye seçeneğini değerlendirdi. Babüroğlu, Türkiye ile Kuzey Atlantik Savunma Paktı (NATO) arasındaki ilişkiyi şu sözlerle anlattı:
 
"Rusya, İran ve Kuzey Kore, NATO´nun tehdit ülkeler sıralamasında yer alır. Bu ülkeler ve diğer kriz bölgeleri dikkate alınarak `NATO Kuvvet Havuzu´ oluşturulur. Savunma bütçesi ve NATO kuvvet yapısı bu tehditlere göre şekillendirilir. Türkiye de, `NATO Kuvvet Havuzu´nun en büyük katkı sağlayıcılarından biridir. Yani olası bir savaşta Türkiye önceden hazırladığı birliklerini Rusya ile savaşta kullanmaya hazır tutar" sözleriyle özetleyen Babüroğlu, S-400 Savunma Sistemi´nin NATO tarafından `tehdit´ olarak algılanan Rusya´dan alındığını bu durumun ABD ve NATO tarafınca şiddetli tepkilerle karşılandığını hatırlattı. Babüroğlu, "ABD ve NATO, Türkiye´nin Rusya´dan stratejik düzeyde bir silah sistemi almasına olumlu bakmaz. ABD gerginliği adım adım tırmandıracaktır."
 
"F-35 ALIMINI EN ÇOK İSRAİL İSTEMEZ"
 
Türkiye´nin de üretici ortaklarından olduğu F-35 savaş uçağı programının önemine değinen Emekli Tuğgeneral Babüroğlu, "F-35´ler neden önemli? Türkiye´nin envanterinde bulunan F-4E 2020 uçakları ve ardından F-16´ların ilk hizmete giren modelleri 2020´lerden başlayarak F-35´lerle değiştirilecek. Jeopolitik gerginliklerin ve güç mücadelesinin yaşandığı Doğu Akdeniz, Suriye, Irak gibi tehdit eden bu coğrafyada F-35´lerin önemi daha da artıyor. İleri teknolojiye sahip, radar izi bulunmayan beşinci nesil bir savaş uçağı olan F-35, Türkiye´nin bölgedeki ağırlığı ve caydırıcılığı yönünden önemli. F-35´lere sahip olan İsrail, bölgede Türkiye´nin bu uçağa sahip olmasını doğal olarak istemeyecektir" şeklinde konuştu.
 
NATO ÜYESİ OLMAYAN BİR TÜRKİYE MÜMKÜN MÜ?
 
Babüroğlu, `Türkiye´nin NATO´dan ayrılıp, ayrılmayacağı´ yönündeki soruya, "Türkiye bağımsız bir ülke ve elbette istediği zaman NATO´dan çıkabilir. Neden olmasın? Kendi milli savunma sistemini kurmuş, ulusal hava sistemini oluşturmuş, kendisine yöneltilen tehditlere tek başına karşı koyabilen ve herhangi bir ittifakın şemsiyesine ihtiyaç duymayan bir ülke elbette NATO´dan çıkabilir." sözleriyle cevap verdi. Babüroğlu ayrıca, "ABD´den Patriot almakla bağımsız olunmayacağı gibi Rusya´dan S-400 almakla da bağımsız olunmaz" ifadelerini kullandı.

Manhattan´da binanın üzerine düşen helikopterin kaza öncesi son görüntüleri

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