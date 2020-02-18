star.com.tr 18 Şubat 2020 Salı14:50 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 14:56

İsrail Hava Kuvvetleri (IAF), 13 Şubat'ta Suriye'nin Şam bölgesindeki İran hedeflerine bir saldırı düzenledi. İddiaya göre hava saldırısında dört İranlı ve üç Suriyeli toplam 7 militan öldürüldü.



Suriye devlet televizyonu, Suriye'deki hava savunma sistemlerinin İsrail'in Golan Tepeleri yönünden gelen uçakların hedeflerine ulaşmadan önce füzeleri düşürdüğünü belirtti. Ancak, Suriye bu iddiasını doğrulayamadı.

ASKERİ BİR BİNA VE BAZI SİLAH DEPOLARI YOK EDİLDİ

İsrailli uydu analiz şirketi ImageSat, söz konusu saldırıda vurulan yerlere ait olduğunu iddia ettiği görüntüleri paylaştı.

Görüntü analizine göre, geçen haftaki saldırıda askeri bir bina ve bazı silah depoları tamamen yok edildi. Bir sığınak ise kısmen hasar gördü.

Tel Aviv saldırıları doğrularken Başbakan Binyamin Netenyahu, 'Belki de Belçika hava kuvvetleri vurmuştur.' diyerek dalga geçmişti.

İSRAİL'İN SURİYE'DEKİ SALDIRILARI

İsrail'in Suriye ve Irak'ta İran destekli örgütlere ait hedefleri sık sık vurması, İran'ın tepkisine neden oluyor.

Ancak hükümet ve İsrail Silahlı Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamalarda, 'İran'ın komşu topraklarda kalıcı olmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz' vurgusu yapıldı.

İsrail gazetesi Haretz'e göre saldırılar İran destekli Şii milislere ve Lübnan Hizbullah'ına silah taşıyan konvoyları hedef alıyor.