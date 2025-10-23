İSTANBUL 21°C / 18°C
  • İsrail yasaklamıştı! UNRWA, Türkiye'de ofis açacak
Güncel

İsrail yasaklamıştı! UNRWA, Türkiye'de ofis açacak

Soykırımcı İsrail'in yasakladığı, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Türkiye'de ofis açacak. UNRWA'nın Türkiye'de ofis açmasına dair kanun teklifi TBMM'de kabul edildi.

23 Ekim 2025 Perşembe 21:36
İsrail yasaklamıştı! UNRWA, Türkiye'de ofis açacak
ABONE OL

Soykırımcı İsrail'in yasakladığı, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Türkiye'de ofis açacak. UNRWA'nın Türkiye'de ofis açmasına dair kanun teklifi TBMM'de kabul edildi.

