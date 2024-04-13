İsrail'de büyük panik: Türkiye'nin yaptırımlarından korkuyoruz

Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla İsrail'e yönelik yeni kısıtlama kararı alındığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "İsrail'in, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, 6 ayı aşkın süredir Gazze Şeridi'nde yürüttüğü ve ayrım gözetmeden masum Filistin halkına ve sivil yerleşim yerlerine yönelik topyekün katliamda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimizin sayısı 33 binin, yaralı sayısı yüzbinlerin üzerindedir. Bunların büyük çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşmaktadır. Gazze Şeridi yerle bir olmuş, büyük bir yıkıma uğramıştır" ifadeleri yer aldı.

YAPTIRIM LİSTESİNDE ÇİMENTO, İNŞAAT DEMİRİ VE BAKIR KABLOLAR VAR



Türkiye 54 ürünün ihracatında kısıtlamaya giderek İsrail'e ekonomik yaptırım uygulayan ilk ülke oldu. Ticaret Bakanlığı, özellikle İsrail açısından önem taşıyan ve tedarikinin büyük kısmı Türkiye'den olan ürünleri listeye ekledi. İsrail, yaptırım listesindeki çimentonun, inşaat demirinin ve bakır kabloların yüzde 25-30'unu Türk firmalarından alıyordu.

İLK İŞ ABD'YE ŞİKAYET ETTİLER



İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Türkiye'nin ihracat kısıtlamasına tepki göstererek yaptırım tehdidinde bulundu. Katz, açıklamasında, "ABD'yi Türkiye'deki yatırımları durdurmaya ve Türkiye'den ürün ithalatını önlemeye, ABD Kongresi'ndeki arkadaşlarımızı da boykot yasalarının ihlallerini incelemeye ve buna göre Türkiye'ye yaptırım uygulamaya çağırıyorum" dedi.

İSRAİLLİ İŞ ADAMLARI ENDİŞELİ: EMLAK VE KİRA FİYATLARI YÜKSELECEK



İsrailli iş adamları, Türkiye'nin İsrail'e ihracatına getirilen yeni kısıtlamaların emlak ve kira fiyatlarında artışa yol açabileceği uyarısında bulundu.

"TÜRKİYE'NİN YAPTIRIMLARINDAN KORKUYORUZ"



Middle East Eye'de yer alan habere göre; iş adamları Türkiye'nin kararının ticaretin tamamen durdurulmasına yönelik bir hareketin ilk adımı olabileceğinden korkuyor. İsrail İş Örgütleri Başkanlığı Başkanı Dubi Amitai, "Diğer ülkeler ve uluslararası şirketler adına boykot ve Türkiye'nin yaptırımlarından gerçekten korkuluyor" dedi.

Kredi sigortası şirketi CofaceBdi'nin CEO'su Yoel Amir de inşaat sektörü üzerindeki etki konusunda, "Türkiye'nin ticaret anlaşmalarının ihlali anlamına gelen düzinelerce ürünün İsrail'e ihracatını sınırlama hamlesi, başta inşaat sektörü olmak üzere İsrail ekonomisi üzerinde etkili olabilir." uyarısında bulundu.