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İsrail'de fare paniği: 50 kişiye bulaştı

İsrail'de 50 kişinin fareden bulaşan bir hastalığa yakalandığı duyuruldu.

star.com.tr15 Ekim 2020 Perşembe 00:16 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 00:16
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İsrail'de yaklaşık 50 kişi farelerden bulaşan bir hastalığa yakalandı.

Küresel olarak etkisini sürdüren Kovid-19 salgını henüz kontrol altına alınamadan İsrail’de yeni bir salgın alarmı verildi. 

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 50 İsraillinin farelerden bulaşan bir hastalığa yakalandığı açıklandı.

Bakanlık, hastaların büyük bir kısmının ülkenin kuzeyinde yer alan dereleri ziyaret ettikten sonra enfekte olduklarını bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada derelerden su örnekleri alınacağı belirtilirken, hastalığın daha fazla yayılmasını önlemek için de önlemler alınacağı ifade edildi. Sağlık Bakanlığı ayrıca, bir sonraki duyuruya kadar şimdilik “ülkenin kuzeyindeki derelerine girmeyin” uyarısında bulundu.

star.com.tr

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