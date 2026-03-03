İSTANBUL 11°C / 4°C
3 Mart 2026 Salı
  • İsrail'de gözaltı! Türk gazeteciler için Ankara devrede
Güncel

İsrail'de gözaltı! Türk gazeteciler için Ankara devrede

İşgalci İsrail'de gözaltına alınan CNN Türk ekibi için Türkiye devreye girdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, serbest bırakılmaları için gerekli adımların atıldığını ve konunun yakından takip edildiğini duyurdu.

AA3 Mart 2026 Salı 14:03
İsrail'de gözaltı! Türk gazeteciler için Ankara devrede
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'de gözaltına alınan CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ile kameraman Halil Kahraman'ın bir an önce serbest bırakılması için gerekli girişimlerin yapıldığını ve konunun hassasiyetle takip edildiğini bildirdi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İsrail'in hakikati gizlemek için basına yönelik saldırılarından biri ile daha karşı karşıyayız. CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın İsrail'de gözaltına alındığını öğrendim. Gazeteci arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması için gerekli girişimleri yapıyor ve konuyu hassasiyetle takip ediyoruz."
