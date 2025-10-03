İSTANBUL 25°C / 16°C
3 Ekim 2025 Cuma
  • İsrail'de ''İran saldırabilir'' paniği: Bizi şaşırtmaya çalışıyorlar
Güncel

İsrail'de ''İran saldırabilir'' paniği: Bizi şaşırtmaya çalışıyorlar

İsrail Evimiz Partisi Lideri Avigdor Liberman, Tel Aviv ile Tahran arasındaki 'olayın' henüz bitmediğini savunarak 'İran'ın İsrail'e saldırı düzenleyebileceğini' ileri sürdü.

3 Ekim 2025 Cuma 16:56
İsrail'de ''İran saldırabilir'' paniği: Bizi şaşırtmaya çalışıyorlar
Liberman, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada İran hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İsrail ile İran arasında hazirandaki çatışmalara işaret ederek iki ülke arasındaki "olayın" henüz sonlanmadığını savunan Liberman, "İran olayının bittiğini düşünenler yanılıyor ve yanıltıyorlar." yorumunda bulundu.

Liberman, İran'ın savunma ve askeri kapasitelerini "güçlendirdiğini" dile getirerek, "Bu sefer İranlılar bizi şaşırtmaya çalışıyor gibi görünüyor." ifadesini kullandı.

"İran'ın İsrail'e saldırabileceği" değerlendirmesinde bulunan Liberman, İsraillilerden ülkedeki tatil sezonunda dikkatli olmalarını ve korunaklı alanların yakınlarında bulunmaları çağrısı yaptı.

