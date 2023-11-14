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İsrail'de meskun mahal hezimeti! Mete Yarar: Bunu yapabilen tek ülke Türkiye

Katıldığı canlı yayında İsrail'in 'Gazze şehir merkezine girdik' açıklamalarının bir anlam ifade etmediğini vurgulayan Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, 'Şehirde meskun mahal muharebesi dediğiniz kavram sokaklarda gezen tanklar değildir.' ifadelerini kullandı. İsrail'in meskun mahal operasyonu yapma potansiyeli olmadığını söyleyen Yarar, 'İsrail en son Lübnan'da savaştı, onda da meskun mahal içine giremediği için geri döndü. Bunu yapabilen tek ülke; Türkiye.' dedi.

14 Kasım 2023 Salı 08:47 - Güncelleme:
İsrail'de meskun mahal hezimeti! Mete Yarar: Bunu yapabilen tek ülke Türkiye
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Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, tvnet yayınında işgalci İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik katliam saldırılarını değerlendirdi.

Mete Yarar, İsrail'in meskun mahal operasyonlarındaki başarısızlığını anlattı.

HARİTA ÜZERİNDE GÖSTERDİ: İSRAİL'İN KAYIPLARI ARTIYOR

Yarar, harita üzerinde konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi: Anlattıklarımız doğru çıkmaya başladı. Tam da buradan girecekler diyorduk. Çembere alacaklar diyorduk. Güçleri yeterse içeri doğru girmeye başlayacaklar. Hala kıyı kesimdeler, kıyıdan yukarıya çıkmak kolay, arazi uygun. Şehrin başladığı mahallelerde ilerlemek kolay değil. Kassam Tugayları, bölgeden geleceklerini düşünerek yığınaklanmasının büyük bir miktarını bu cepheye yapmış. İsrail bu cepheden girmeye çalıştı ve bu cephedeki tanksavar mevzilerinden çok fazla adam kaybettiler. Bu nedenle vazgeçtiler.

Merkava tanklarını vurmak kolay değil. El yapımı patlayıcılarla bunları imha edemeyebilirsin ama etkisiz hale getirirsiniz. İlerleyemeyeceğini anlayınca tankları bırakıp gittikleri görüntüleri gördük.Tahmini olarak arazide bıraktıkları tank ve zırhlı araç miktarı 90'ı geçti. Bu ne demektir? 450 ila 500 arasında etkisiz hale getirilen, öldürülen, yaralanan veya esir altına alınan da olabilir personel kaybı var.

Bu görüntülerde ısrarla anlatmaya çalıştığım şey şu. Şehirde meskun mahal muharebesi dediğiniz kavram sokaklarda gezen tanklar değildir. Şu evlerin tamamının girilip, kontrol edilip bölgelerin etkisiz hale getirildiği zaman operasyon biter. 'Ben tankları gezdirdim ve Gazze şehir merkezine girdim' diyemezsiniz. Meskun mahal operasyonu yapma potansiyeli var mı? Yok. Nereden anlıyoruz. Çünkü meskun mahal operasyonu yapma tecrübesi olmayan bir ordudan bahsediyoruz. İsrail en son Lübnan'da savaştı, onda da meskun mahal içine giremediği için geri döndü. Bunu yapabilen tek ülke; Türkiye. Bir yere gidip Batı Şeria'da operasyon yapmak farklı bir şey, meskun mahal farklı. Bu operasyonlar farklı.

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