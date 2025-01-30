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İsrail'de öldürülen Türk işçinin son mesajı: Üzerimde dron uçuyor

İstanbul'dan Lübnan'a, oradan da alacağı için İsrail'e geçmeye çalışan Türk işçi Sezer Özdemir'in kardeşi Ayhan Özdemir, ağabeyinden gelen son mesajı anlattı. Özdemir ağabeyinin mesajda, 'Üzerimde dron uçuyor' yazdığını söyledi.

IHA30 Ocak 2025 Perşembe 14:29 - Güncelleme:
İsrail'de öldürülen Türk işçinin son mesajı: Üzerimde dron uçuyor
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Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan İsrail'e yasadışı yollarla geçmeye çalışan 3 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada; "Kaçak yollarla Lübnan'dan İsrail'e geçmeye çalışırken kendileriyle irtibat kesilen 3 vatandaşımızın İsrail tarafından o bölgede düzenlenen bir hava saldırısı sonucunda hayatlarını kaybettikleri öğrenilmiştir. Merhum vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Naaşların ülkemize en kısa sürede nakledilmesi için gerekli işlemler yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın ölümüne neden olan bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Her vesileyle vurguladığımız üzere İsrail, insan hayatını hiçe sayan ve bölgemizdeki gerilimi artıran saldırgan politikalarına bir an önce son vermelidir" denildi. Hayatını kaybeden Sezer Özdemir'in Kırşehir'de yaşayan kardeşi Ayhan Özdemir ağabeyinin cenazesini istediklerini söyleyerek; "Gerekli görüşmeleri yaptık. Ağabeyimizin cenazesini istiyoruz. Devlet büyüklerimize sesleniyorum, ağabeyimle birlikte 2 kişinin de cenazesi ailelerine ulaştırılsın" dedi.

"ÜZERİMDE DRON UÇUYOR" YAZMIŞ

Kardeşine gitmemesi noktasında uyarılarda bulunduğunu anlatan Özdemir, "18 gün önce Cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren iletişimimiz koptu. Yaklaşık 1 aydır haber alamıyorduk, korku içerisinde beklemekteydik. Küçük kardeşime 'İsrail'e gittiğimi söylemeyin' demiş. Ağabeyim attığı mesajlarda 'üzerimde drone uçuyor' yazmış, mesajları gördüğümde korktum. Öldüğünü İsrail'de bulunan kardeşim ve götüren kaçakçılardan öğrendik. Hiçbir şeye yetişemedik çok üzgünüm" diye konuştu.

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