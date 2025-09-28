İsrail'de ''Sumud'' alarmı: Türk İHA'sı bölgede daireler çiziyor

İsrail'in saldırıları ve sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardım götürmek için yola çıkan ve Akdeniz'deki seyrini sürdüren Küresel Sumud Filosu'na yönelik onlarca dron saldırısı düzenlendi.

En son Yunanistan'ın arama-kurtarma (SAR) sorumluluk sahasında insansız hava araçlarıyla filoya saldırı gerçekleştirildi.

2 ÜLKEDEN SUMUD FİLOSU İÇİN SAVAŞ GEMİSİ KARARI

İspanya ve İtalya hükümeti, İsrail'in dron saldırılarına karşı Akdeniz'e savaş gemisi gönderme kararı aldı. Yapılan açıklamada geminin görevinin "filoya refakat etmek olmadığı, yalnızca insani veya kurtarma ihtiyaçları durumunda müdahale etmek olduğu" belirtildi.

ERDOĞAN'DAN SANCHEZ'E "SUMUD" TEŞEKKÜRÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'le yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail Hükümeti'nin her eylemiyle barışa niyetli olmadığını ortaya koyduğunu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun artık barışı sabote etmekten alıkonulması gerektiğini ifade etti. Başbakan Sanchez'in Sumud yardım filosu hakkında gösterdiği hassasiyeti memnuniyetle karşıladığını aktaran Erdoğan, Türkiye olarak durumu çok yakından takip ettiklerini sözlerine ekledi.

"TÜRKİYE, SUMUD FİLOSUNA DESTEK VERMEK İÇİN İHA KULLANIYOR OLABİLİR"

Bu gelişmeler yaşanırken İsrail basını Türkiye'nin Küresel Sumud Filosu'na destek vermek için İHA kullanıyor olabileceğini iddia etti.

İspanya ve İtalya'nın bölgeye savaş gemisi gönderdiğinin altı çizilen haberde filonun Türk İHA'ları ve Türk firkateyni tarafından takip edildiği dile getirildi.

İHA'ların son iki gün içinde ortaya çıktığını ileri süren İsrail basını İHA'ların yüksek irtifada saatlerce uçtuğunu yazdı.

İHA'ların filonun yakınındaki bölge üzerinde daireler çizdiği aktarıldı.